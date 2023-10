Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: le titre trébuche après un panne géante information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 11:11









(CercleFinance.com) - En repli de 3%, l'action Worldline signe de loin la plus forte baisse de l'indice CAC 40 lundi à la Bourse de Paris suite à la panne qui a fortement perturbé l'activité de ses clients pendant le week-end.



Une panne informatique a affecté samedi à la mi-journée le paiement par carte bancaire au sein de plusieurs grandes enseignes comme Carrefour, Monoprix, Auchan et Ikea, mais aussi chez McDonald's ou à la SNCF.



D'après les analystes, ces perturbations - dues à des difficultés rencontrées par Worldline au sein d'une de ses plateformes de paiement - ont été résolues rapidement et la situation était revenue à la normale dimanche.



Le groupe a par ailleurs indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une cyberattaque.



'Si l'impact financier est à priori minime, cette panne fait une mauvaise publicité à Worldline alors que le titre a subi un violent derating depuis 18 à 24 mois', estiment les équipes d'Invest Securities.



Depuis son plus haut historique de 83 euros, atteint en juillet 2021, l'action a perdu plus de 72% de sa valeur.



'Un derating qui s'était interrompu la semaine dernière après des rumeurs de rachat de Nexi par CVC Partners', rappelle-t-on chez Invest.



Dans une note sectorielle publiée en début de matinée, Deutsche Bank indique avoir revu à la baisse son objectif de cours sur le titre, qui passe de 55 à 42 euros, en raison de la dégradation de la consommation en Europe et de la persistance de coûts élevés avec l'inflation.





