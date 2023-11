Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: le titre plie, Goldman n'est plus à l'achat information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 12:11









(CercleFinance.com) - Le titre Worldline recule lundi à la Bourse de Paris, pénalisé par la dégradation du conseil de Goldman Sachs, passé à 'neutre' contre 'achat' sur le spécialiste des technologies de paiement.



Les analystes de Goldman Sachs, dont l'objectif de cours est ramené en parallèle de 39 à 17 euros, expliquent percevoir moins de potentiel de hausse sur le titre maintenant que ce dernier a rebondi de près de 50% par rapport aux plus bas atteints dans le sillage de la publication des résultats de 3ème trimestre.



Vers 12h00, l'action perd 1%, accusant la deuxième plus forte baisse d'un indice CAC 40 en hausse d'environ 0,3%.



La valeur avait touché, fin octobre, un plus bas historique de 9,4 euros avant d'opérer un redressement graduel. Elle affiche encore un repli de près de 61% depuis le début de l'année à comparer avec un gain de 12% pour le CAC.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -1.13%