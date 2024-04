Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline: le rebond sur 9,40E s'accélère, surveiller 10,17E information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Worldline refranchit les 10E alors que le rebond sur 9,40E pourrait invalider le (gros) signal baissier de vendredi (cassure brutale du support majeur des 10E, plongeon vers 9,35E).

L'alerte à la baisse pourrait être levée (sur confirmation d'un 'bear trap') en cas de comblement du 'gap' des 10,17E du 18 avril puis de franchissement de la résistance oblique long terme qui gravite vers 10,80E.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +7.12%