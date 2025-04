Worldline: lanterne rouge du SBF, les craintes persistent information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - Worldline essuie la plus forte baisse de l'indice SBF 120 jeudi matin à la Bourse de Paris après avoir annoncé qu'il ne fournirait pas de mise à jour sur ses perspectives pour 2025 avant la publication de ses résultats semestriels, prévue le 30 juillet prochain.



Dans un communiqué, le spécialiste du paiement justifie sa décision par la prise de fonction récente de la nouvelle équipe de direction générale et par l'incertitude liée au contexte macroéconomique.



Sur le premier trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 2,3% à 1.068 millions d'euros, conformément aux attentes, mais son 'mix' - notamment en termes de produits - a eu un impact négatif sur la marge, précise-t-il.



D'après la société, son nouveau directeur général Pierre-Antoine Vacheron a d'ores et déjà identifié les voies pour remettre l'entreprise sur les rails d'une croissance et d'une génération de trésorerie robustes



Selon lui, Worldline évolue sur un marché des paiements attractif et en pleine croissance, avec une forte envergure, notamment en Europe.



'De notre point de vue, le vrai problème est que la croissance du chiffre d'affaires a été continuellement révisée à la baisse au cours des trois dernières années, ce qui a permis à d'autres grandes entreprises des technologie de paiement de gagner des parts de marché à ses dépens', expliquent ce matin les analystes de Berenberg.



Pour ceux d'AllInvest Securities, le report à fin juillet des objectifs chiffrés pour 2025 laisse à penser que Worldline va enchaîner une 3ème année consécutive 'compliquée'.



Le véritable catalyseur sera la journée d'investisseurs (CMD) prévue à l'automne qui doit permettre de redonner une trajectoire à moyen terme', prédit la société de Bourse.



Peu après 10h00, le titre Worldline chutait de plus de 9% pour revenir au contact de ses récents plus bas historiques.





