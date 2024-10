Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline: lance une solution de paiements intégrés avec OPP information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 12:53









(CercleFinance.com) - Worldline annonce le lancement d'Embedded Payments, une solution innovante de paiements intégrés en partenariat avec OPP.



Destinée aux plateformes e-commerce et places de marché, cette solution combine les technologies d'OPP et l'expertise de Worldline en matière de paiements.



Elle permet des fonctionnalités comme les paiements fractionnés, la gestion des fonds et la médiation des litiges.



' Ce partenariat reflète notre engagement en faveur de l'innovation dans le domaine des paiements', a commenté Marc-Henri Desportes, directeur général de Worldline.





Valeurs associées WORLDLINE 6,35 EUR Euronext Paris +4,10%