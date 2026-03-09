 Aller au contenu principal
Worldline lance son augmentation de capital réservée
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 07:08

Worldline annonce le lancement d'une augmentation de capital réservée d'environ 108 MEUR qui sera souscrite par trois investisseurs stratégiques : Bpifrance Participations, Crédit Agricole et BNP Paribas.

Cette opération se traduira par l'émission de 39 287 272 actions ordinaires nouvelles, au prix unitaire de 2,75 EUR, qui seront souscrites par Bpifrance Participations pour environ 46 MEUR, Crédit Agricole pour environ 30 MEUR et BNP Paribas pour environ 32 MEUR.

À l'issue de l'augmentation de capital réservée, Bpifrance Participations, Crédit Agricole et BNP Paribas détiendront respectivement 9,6%, 9,5% et 7,9% du capital social de Worldline, capital social qui sera divisé en 323 251 447 actions ordinaires.

Le règlement-livraison aura lieu le 10 mars. Le produit net de l'opération sera utilisé pour la mise en oeuvre du plan de transformation North Star 2030 et pour renforcer la structure financière et la flexibilité financière du groupe.

Marquant la première étape de son augmentation de capital envisagée d'environ 500 MEUR, cette opération avait été annoncée par le groupe de solutions de paiement lors de sa Journée Investisseurs du 6 novembre 2025.

Valeurs associées

WORLDLINE
1,4050 EUR Euronext Paris -1,99%
