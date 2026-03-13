Worldline lance son augmentation de capital, le titre bondit
Pour rappel, cette opération marque la dernière étape de la levée de fonds d'environ 500 MEUR annoncée lors de sa Journée Investisseurs tenue le 6 novembre 2025, faisant suite à l'augmentation de capital réservée d'environ 108 MEUR souscrite par Bpifrance Participations, Crédit Agricole et BNP Paribas, finalisée le 10 mars.
L'augmentation de capital avec maintien du DPS donnera lieu à l'émission de 1 939 508 682 actions nouvelles, au prix de souscription de 0,202 EUR par action nouvelle, entièrement libérées lors de la souscription, représentant donc un produit brut d'environ 392 MEUR.
La période de souscription aux actions nouvelles se déroulera du 17 mars au 27 mars inclus, et celle de négociation des DPS, du 13 mars au 25 mars. Un DPS donnera le droit à son détenteur de souscrire à six actions nouvelles, à titre irréductible, au prix de souscription de 0,202 EUR par action nouvelle.
Bpifrance Participations, Crédit Agricole et BNP Paribas s'engagent à souscrire à hauteur d'un montant total d'environ 135 MEUR, à titre irréductible en exerçant leurs DPS à proportion de leur détention du capital, ainsi qu'un montant additionnel d'environ 29 MEUR pouvant être mobilisé pour cette opération.
En outre, Banque Fédérative du Crédit Mutuel a accepté d'acquérir auprès de SIX Group AG l'intégralité de ses DPS et s'est engagée à les exercer à titre irréductible pour souscrire à 179 121 174 actions nouvelles pour un montant d'environ 36 MEUR.
Invest Securities conseille de ne pas souscrire...
Alors que Worldline lance son augmentation de capital, Invest Securities conseille de ne pas souscrire et de vendre les DPS, tout en abaissant son objectif de cours de 0,90 EUR à 0,22 EUR pour intégrer la dilution effective de l'opération.
"Si le montant est sans surprise, le prix de l'opération est excessivement bas (0,202 EUR, soit -87% de décote sur le dernier cours), ce qui va engendrer une dilution massive et bien supérieure à nos estimations (2 262 millions d'actions post operation contre 730 millions attendues)", prévient-il.
"Ce prix force les actionnaires actuels à souscrire, mais nous avons du mal à trouver de l'intérêt à l'opération", poursuit l'analyste, qui note cependant que Worldline renforce ainsi son socle actionnarial avec la participation de Crédit Mutuel.
...mais AlphaValue voit l'opération positivement
"Worldline progresse dans son redressement avec le lancement du second volet de son augmentation de capital", juge pour sa part AlphaValue, reconnaissant un prix fixé inférieur aux attentes, mais soulignant qu'elle est solidement soutenue par ses actionnaires de référence.
Selon le broker, l'opération permettra à la direction de se concentrer sur le redressement de l'activité et la mise en oeuvre du plan stratégique North Star 2030. Il considère en outre toujours Worldline comme "un dossier de restructuration risqué mais attrayant, dont les actifs recèlent une valeur cachée substantielle".
