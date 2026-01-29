Worldline-La valeur nominale de chaque action est ramenée de €0,68 à €0,02

Worldline SA WLN.PA :
* RÉDUCTION DE CAPITAL PAR VOIE DE DIMINUTION DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS DE WORLDLINE
* LA VALEUR NOMINALE DE CHAQUE ACTION DE LA SOCIÉTÉ EST RAMENÉE DE 0,68 EUR À 0,02 EUR
* CETTE OPÉRATION N’A PAS D’INCIDENCE SUR LA VALEUR BOURSIÈRE DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ, NI SUR LE NOMBRE D’ACTIONS EN CIRCULATION OU LA VALEUR DES CAPITAUX PROPRES DE LA SOCIÉTÉ
