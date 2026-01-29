Worldline-La valeur nominale de chaque action est ramenée de €0,68 à €0,02

Worldline SA WLN.PA :

* RÉDUCTION DE CAPITAL PAR VOIE DE DIMINUTION DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS DE WORLDLINE

* LA VALEUR NOMINALE DE CHAQUE ACTION DE LA SOCIÉTÉ EST RAMENÉE DE 0,68 EUR À 0,02 EUR

* CETTE OPÉRATION N’A PAS D’INCIDENCE SUR LA VALEUR BOURSIÈRE DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ, NI SUR LE NOMBRE D’ACTIONS EN CIRCULATION OU LA VALEUR DES CAPITAUX PROPRES DE LA SOCIÉTÉ

Texte original nGNE3cmlmm Pour plus de détails, cliquez sur WLN.PA

(Rédaction de Gdansk)