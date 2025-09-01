Worldline: la nouvelle DRH prend officiellement ses fonctions information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 09:51









Une ancienne cadre dirigeante d'Ubisoft va prendre à compter d'aujourd'hui les commandes des ressources humaines de Worldline afin d'accompagner le spécialiste du paiement dans sa transformation actuelle, annonce lundi le groupe dans un communiqué.



L'australienne Anika Grant occupera à partir de ce lundi les fonctions de directrice des ressources humaines ('chief people officer') et de membre du comité exécutif.



Elle avait exercé entre 2021 et 2023 le même rôle au sein d'Ubisoft, où elle a dirigé la fonction RH au moment où plusieurs dirigeants du groupe de jeux vidéo faisaient face à des accusations de harcèlement.



Anika Grant succède à Florence Gallois, qui a quitté Worldline afin de poursuivre de nouveaux projets professionnels.



Cette nomination intervient alors que le groupe a annoncé fin juillet un renouvellement de son équipe dirigeante afin d'accompagner sa transformation en cours, après plusieurs années de résultats financiers décevants et de polémiques concernant ses activités.



'Sa vaste expérience et son parcours reconnu dans la conduite de transformations RH au sein de grandes entreprises internationales font d'elle la personne idéale pour accompagner Worldline dans les changements profonds que nous conduisons', a souligné Pierre-Antoine Vacheron, son directeur général.



Basée à Paris, Anika Grant sera directement rattachée au directeur général de Worldline.



Avant Ubisoft, cette ancienne consultante d'Accenture avait occupé des postes de direction au sein des ressources humaines à l'échelle internationale chez Dyson, dont elle avait notamment contribué à l'introduction en Bourse.







