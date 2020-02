Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline juge très limités les risques liés au coronavirus Reuters • 19/02/2020 à 07:50









PARIS, 19 février (Reuters) - Worldline WLN.PA juge "très limité" l'impact potentiel sur son activité de l'épidémie actuelle de coronavirus en Chine mais prévient que la situation pourrait évoluer. "L'estimation actuelle, sur la base des informations disponibles à date, est que le risque potentiel est très limité", déclare mercredi le spécialiste français des paiements dans le communiqué accompagnant la publication de ses résultats annuels. "Les conséquences indirectes temporaires d'un ralentissement de l'économie globale ou des déplacements internationaux sont à l'heure actuelle également limitées. Cependant, ce constat peut être amené à évoluer en fonction de l'évolution de la situation relative au coronavirus dans le monde", ajoute Worldline, qui se tient prêt à ajuster les mesures prises face à cette crise sanitaire. Le groupe, qui a annoncé début février un projet de rachat d'Ingenico INGC.PA pour 7,8 milliards d'euros, a fait état pour 2019 d'un chiffre d'affaires de 2,382 milliards d'euros, en croissance organique de 6,9%, et d'un bénéfice d'exploitation (EBO) de 602 millions d'euros, soit une marge de 25,3% en hausse de 240 points de base. Pour 2020, Worldline, qui a été déconsolidé d'Atos ATOS.PA en mai dernier, vise une croissance organique supérieure à 7% et une marge d'EBO comprise entre 26% et 27%. (Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -2.17% INGENICO GROUP Euronext Paris +0.50% WORLDLINE Euronext Paris +0.46%