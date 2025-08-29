Worldline: Goldman Sachs passe sous les 10% du capital
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 13:07
La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 28.073.510 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 9,89% du capital et 8,54% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.
Valeurs associées
|2,8730 EUR
|Euronext Paris
|-0,55%
