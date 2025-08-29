Worldline: Goldman Sachs passe sous les 10% du capital information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 13:07









(Zonebourse.com) - Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 22 août, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 10% du capital de Worldline , au résultat d'une cession d'actions hors marché



La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 28.073.510 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 9,89% du capital et 8,54% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.





Valeurs associées WORLDLINE 2,8730 EUR Euronext Paris -0,55%