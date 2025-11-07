 Aller au contenu principal
Worldline : finit la semaine vers 1,88E, soit -20% hebdo, après annonce AK
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 10:35

L'annonce d'une AK de 500Mns a fait dévisser Worldline sous le plancher historique des 2,16E et le titre s'en est allé inscrire un nouveau plus bas absolu de 1,800E jeudi (1,88E ce vendredi)
Le titre ne parvient pas à rebondir au-delà des 2E et la situation reste très périlleuse car le précédent 'plus bas' devient une résistance : Worldline qui perd 20% sur la semaine continue d'évoluer en 'terra incognita'.

Valeurs associées

WORLDLINE
1,8670 EUR Euronext Paris +0,21%
    Après si le PP est assez c pour spéculer sur une valeur comme Worldline libre à lui mais avec un peu de jugeotte on va sur autre chose que ce titre ;-)

