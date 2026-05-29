Worldline finalise la cession de ses activités de paiement en Nouvelle-Zélande à Cuscal

Worldline SA WLN.PA :
* A FINALISÉ LA CESSION DE SES ACTIVITÉS DE PAIEMENT EN NOUVELLE-ZÉLANDE À CUSCAL LIMITED, VALEUR D'ENTREPRISE D'ENVIRON EUR 17 MLNS
Texte original nGNEbHVd6T Pour plus de détails, cliquez sur WLN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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* A FINALISÉ LA CESSION DE SES ACTIVITÉS DE PAIEMENT EN NOUVELLE-ZÉLANDE À CUSCAL LIMITED, VALEUR D'ENTREPRISE D'ENVIRON EUR 17 MLNS
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