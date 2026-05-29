 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Worldline finalise la cession de ses activités de paiement en Nouvelle-Zélande à Cuscal
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 08:03

Worldline SA WLN.PA :

* A FINALISÉ LA CESSION DE SES ACTIVITÉS DE PAIEMENT EN NOUVELLE-ZÉLANDE À CUSCAL LIMITED, VALEUR D'ENTREPRISE D'ENVIRON EUR 17 MLNS

Texte original nGNEbHVd6T Pour plus de détails, cliquez sur WLN.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

WORLDLINE
0,3659 EUR Euronext Paris +4,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 234,17 +0,55%
SOITEC
182,45 -5,07%
Pétrole Brent
92,23 -1,16%
HAFFNER ENERGY
0,2955 +13,87%
EUTELSAT
4,035 -10,53%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank