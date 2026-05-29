information fournie par Reuters • 29/05/2026 à 08:03

Worldline finalise la cession de ses activités de paiement en Nouvelle-Zélande à Cuscal

Worldline SA WLN.PA :

* A FINALISÉ LA CESSION DE SES ACTIVITÉS DE PAIEMENT EN NOUVELLE-ZÉLANDE À CUSCAL LIMITED, VALEUR D'ENTREPRISE D'ENVIRON EUR 17 MLNS

Texte original nGNEbHVd6T Pour plus de détails, cliquez sur WLN.PA

(Rédaction de Gdansk)