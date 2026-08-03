Worldline finalise la cession de ses activités de paiement en Inde à Billdesk

Worldline SA WLN.PA :
* FINALISATION DE LA CESSION DE SES ACTIVITÉS DE PAIEMENT EN INDE À BILLDESK
* VALEUR DES CAPITAUX PROPRES D'ENVIRON 60 MILLIONS D'EUROS
* LE PRODUIT NET COMBINÉ DE L'ENSEMBLE DES CESSIONS DÉJÀ ANNONCÉES EST ESTIMÉ ENTRE 590 ET 640 MEUR
* CES FONDS DEVRAIENT ÊTRE PERÇUS EN 2026
Texte original nGNEf5RzW Pour plus de détails, cliquez sur WLN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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