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Worldline finalise la cession de ses activités de paiement en Inde à Billdesk
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 07:34
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Worldline SA WLN.PA :

* FINALISATION DE LA CESSION DE SES ACTIVITÉS DE PAIEMENT EN INDE À BILLDESK

* VALEUR DES CAPITAUX PROPRES D'ENVIRON 60 MILLIONS D'EUROS

* LE PRODUIT NET COMBINÉ DE L'ENSEMBLE DES CESSIONS DÉJÀ ANNONCÉES EST ESTIMÉ ENTRE 590 ET 640 MEUR

* CES FONDS DEVRAIENT ÊTRE PERÇUS EN 2026

Texte original nGNEf5RzW Pour plus de détails, cliquez sur WLN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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