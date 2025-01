Worldline : fait le yo-yo entre 8,13 et 7,65E depuis le 15/1 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 10:57









(CercleFinance.com) - Worldline fait le yo-yo entre 8,13 et 7,65E depuis la mi-janvier avec des écarts de +5 puis -5 puis +4%... mais sans parvenir à choisir une direction.

Le titre s'inscrit depuis début janvier au sein d'un biseau : il en sortirait en débordant soit 8,1E soit en s'enfonçant sous 7,75E.





Valeurs associées WORLDLINE 8,05 EUR Euronext Paris +5,23%