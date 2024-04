Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline: évolution du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Worldline fait part de l'arrivée à son conseil d'administration, à l'issue de sa prochaine AG, d'Agnès Park et de Sylvia Steinmann comme administratrices indépendantes, et d'Olivier Gavalda, DG délégué de Crédit Agricole, comme administrateur non indépendant.



Par ailleurs, Agnès Audier, Lorenz Von Habsburg Lothringen et Danielle Lagarde ont décidé de ne pas renouveler leur mandat, tandis que deux autres membres du conseil d'administration, Gilles Arditti et Caroline Parot, démissionneront.



Wilfried Verstraete présidera le nouveau conseil, que le président par intérim Georges Pauget a décidé de quitter après l'AG prévue le 13 juin. Le conseil d'administration du groupe de solutions de paiement sera ainsi réduit de 15 à 12 membres.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +2.65%