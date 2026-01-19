Worldline et YouLend lancent une solution de financement pour les PME
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 14:36
En combinant l'infrastructure de paiements étendue de Worldline avec la technologie avancée de financement embarqué de YouLend, les deux entreprises ont créé une solution adaptée aux besoins des PME.
Cash Advance permet aux propriétaires d'entreprise de planifier à l'avance, de stimuler des initiatives de croissance et de gérer les besoins de trésorerie à court terme.
Les entreprises éligibles peuvent accéder à jusqu'à 250 000 EUR en seulement 48 heures, les remboursements étant automatiquement liés au chiffre d'affaires quotidien.
Suite au succès du déploiement en Belgique et aux Pays-Bas, Worldline et YouLend prévoient d'étendre l'avance de trésorerie à travers l'Europe, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de produits conçues pour répondre aux besoins évolutifs des PME sur tous les marchés.
" Notre objectif est de rendre le financement des entreprises aussi fluide et personnalisé que possible ", a déclaré Joachim Goyvaerts, responsable des petites et moyennes entreprises chez Worldline.
" Ce partenariat avec YouLend représente une avancée majeure dans la fourniture de services financiers intégrés qui comprennent et soutiennent véritablement les PME, aidant les entreprises locales à investir, croître et prospérer. "
Valeurs associées
|1,5160 EUR
|Euronext Paris
|-1,04%
A lire aussi
