Worldline : enfonce le plancher des 6,02E du 27/02 information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 11:04









(CercleFinance.com) - Worldline enfonce le plancher des 6,02E du 27 février à l'ouverture puis le plancher historique des 5,90E du 23/09/2024 et valide un signal baissier moyen terme via un 'gap de rupture' sous 6,0740E.

Le titre se dirige tout droit vers les 5E... mais la base du canal baissier inauguré le 25/10/2023 se situe bien plus bas, beaucoup plus bas... vers 4E.





Valeurs associées WORLDLINE 5,6620 EUR Euronext Paris -7,06%