Worldline : enfonce 43,3E, rechute sous 42,6E information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 17:57









(CercleFinance.com) - Le titre retombe vers la résistance oblique moyen terme des 42,2E (unissant les précédents sommets inscrit à 47,41 (11/11/2022) puis 44,44E (02/02/2023).

La tendance reste haussière mais attention à l'attraction du gros 'gap' 39,55E (48H après celui ouvert au-dessus de 38,32E).





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -2.61%