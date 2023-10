Worldline en tête du CAC 40 : CVC Capital Partner s'intéresserait à son concurrent italien, Nexi

La société de capital-investissement évalue Nexi depuis un certain temps, ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère privé de l'information. Les actions de Nexi ont chuté de 22 % à Milan cette année, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 7,6 milliards d'euros.

(AOF) - CVC Capital Partners est aux premiers stades de l'examen d'une offre potentielle sur la société de paiement européenne Nexi SpA, ont déclaré des sources proches du dossier à Bloomberg. Cette information de presse permet à son concurrent français, Worldline de progresser de 6,67% à 24,77 euros et de prendre la tête de l’indice CAC 40.

