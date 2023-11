Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : dégradé par 'S&P', rechute sur 12,6E information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 13:54









(CercleFinance.com) - Worldline voit sa notation de crédit abaissée par 'S&P' et son objectif de cours drastiquement réduit par par UBS : le titre rechute de -8% sur 12,58E et il est fort probable que la première zone de soutien ne soit pas très éloignée, c'est à dire vers 12 voir 11,90E (encore 5% de poptentiel de repli).





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -6.95%