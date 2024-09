Worldline décroche en Bourse après un nouvel avertissement sur ses prévisions

(AOF) - Worldline (-9,95% à 7,39 euros) accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120 après avoir ajusté ses prévisions 2024 et alors que le titre chute de plus de 46% depuis le début de l'année. Dans un communiqué annonçant une évolution de sa gouvernance - Gilles Grapinet quittant ses fonctions de directeur général et de membre du conseil d’administration avec une période d'intérim qui sera assurée par Marc-Henri Desportes - le spécialiste des paiements a lancé un nouvel avertissement sur les prévisions concernant son chiffre d'affaires et sur l'EBE ajusté de l'exercice en cours.

Au cours de l'été, le spécialiste des paiements annonce avoir accusé un ralentissement de l'activité, ainsi qu'une sous-performance spécifique dans ses activités de la région Pacifique et sur certains verticaux de l'activité global online (ex : Travel).

"Des plans d'action ont en conséquence été mis en œuvre, notamment sur le chiffre d'affaires et les coûts cash. La société développera ces mesures lors de la publication du 3ème trimestre 2024", précise un communiqué de presse du groupe.

Par conséquent, Worldline a révisé ses prévisions pour l'exercice 2024 en tenant compte de ces nouveaux développements. Il table sur un chiffre d'affaires d'environ 1% de croissance organique, "qui pourrait augmenter si les conditions économiques s'améliorent", sur un EBE ajusté d'environ 1,1 milliard d'euros et sur un flux de trésorerie disponible d'environ 0,2 milliard d'euros.

Le groupe avait déjà révisé ses prévisions à la baisse le 1er août en anticipant une croissance organique d'environ 2% à environ 3% contre une prévision précédente d'au moins 3%. L'EBE ajusté était envisagé à de 1,13 milliard à environ 1,17 milliard contre au moins 1,17 milliard visé précédemment.

Worldline confirme, par ailleurs, la bonne avancée de Power24 pour délivrer environ 220 millions d'euros d'économies cash en base annualisée en 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS