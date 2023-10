Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: CVC serait intéressé par Nexi information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 09:42









(CercleFinance.com) - Le titre a gagné plus de 3% hier soir à la clôture des marchés après la rumeur sur un possible rachat de Nexi. Le titre Nexi a gagné plus de 13% hier à Milan. Selon Bloomberg, CVC serait intéressé par un rachat de Nexi. Plusieurs fonds de PE pourraient s'associer à cette opération selon l'agence de presse.



' Nexi capitalise aujourd'hui 7,55MdsE pour une DN 2023e de 5,09MdsE (2,9x l'EBITDA) et affiche les multiples de valorisation suivants : EV/EBITDA 2023-24-25e de 7,3x-6,1x-4,9x. Des multiples globalement en ligne avec ceux de Worldline (9,2x-7,2x-5,6x) qui traduisent un violent derating du secteur depuis 18 à 24 mois ' indique ce matin Invest Securities.



L'analyste souligne également que les fonds de PE étaient parmi les premiers à comprendre l'attrait de ce secteur, en particulier Advent et Bain Capital qui avait acquis Worldpay en 2010 et Nets en 2014, avant de sortir de ce secteur via des cessions ou des IPO.





