Worldline: croissance organique de 2,5% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Worldline affiche pour le premier trimestre 2024 un chiffre d'affaires d'un peu moins de 1,1 milliard d'euros, en croissance organique de 2,5%, une progression de 3,9% dans les services aux commerçants ayant largement compensé un recul de 1,4% dans les services financiers.



La division des services aux commerçants a ainsi bien résisté au contexte macroéconomique actuel et aux résiliations de contrats avec les commerçants, grâce à la croissance sous-jacente des activités d'acceptance et à la dynamique commerciale en Italie.



Le groupe de solutions de paiement confirme ses objectifs pour l'année 2024, à savoir au moins +3% de croissance organique du chiffre d'affaires, au moins 1,17 milliard d'euros d'EBE ajusté et au moins 230 millions de flux de trésorerie disponible.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +6.59%