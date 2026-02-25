Worldline cède ses activités de paiement en Inde à BillDesk pour €60 mlns

Worldline WLN.PA a annoncé mercredi la cession de ses activités de paiement en Inde à BillDesk pour une valeur des capitaux propres estimée à la clôture à environ 60 millions d’euros.

La clôture de la transaction est prévue au second semestre 2026, selon un communiqué du groupe de paiements.

