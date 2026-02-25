Worldline cède ses activités de paiement en Inde à BillDesk pour €60 mlns

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
information fournie par Zonebourse•25.02.2026•07:44•
OPmobility dévoile un résultat net part du groupe de 185 MEUR pour 2025, en amélioration de 8,9%, et une marge opérationnelle de 490 MEUR, en progression de 11,4%, soit un taux de marge en hausse de 0,6 point à 4,8%. Le chiffre d'affaires économique de l'équipementier ...
Lire la suite
information fournie par Zonebourse•25.02.2026•07:26•
Verallia publie un résultat net de 93 MEUR au titre de 2025, soit un BPA de 0,77 EUR contre 2,01 EUR en 2024, baisse principalement liée à la contraction de l'EBITDA ajusté ainsi qu'à l'impact exceptionnel des dépréciations d'actifs, en Allemagne et en Angleterre. ...
Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ...
Lire la suite
Le chancelier Friedrich Merz a plaidé mercredi pour une coopération plus "juste" avec la Chine, au premier jour d'une visite chez le principal partenaire commercial de l'Allemagne, de plus en plus perçu dans son pays comme un dangereux concurrent pour le "Made ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer