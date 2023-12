Worldline bondit : Crédit Agricole SA pourrait prendre une participation

Le titre du spécialiste du paiement a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le 1er janvier. Deux mois après la publication de résultats décevants par son concurrent Adyen, dont le titre avait alors enregistré une chute historique, Worldline a dévissé fin octobre après avoir lancé un important avertissement sur ses résultats 2023.

(AOF) - Crédit Agricole SA envisagerait de prendre une participation dans Worldline afin de stabiliser son partenaire dans le paiement, affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier. En Bourse, l'action Worldline progresse de 6,95% à 15,225 euros et prend la tête du CAC 40.

