Worldline: Black Creek IM détient moins de 5% du capital
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 13:20

La société Black Creek Investment Management agissant pour le compte de fonds et de clients dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 23 septembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Worldline et détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 14 089 254 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 4,96% du capital et 4,29% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline sur le marché.

Valeurs associées

WORLDLINE
2,5930 EUR Euronext Paris -0,38%
