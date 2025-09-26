Worldline: Black Creek IM détient moins de 5% du capital
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 13:20
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline sur le marché.
Valeurs associées
|2,5930 EUR
|Euronext Paris
|-0,38%
A lire aussi
-
Wall Street est attendue en ordre dispersé vendredi à l'ouverture avant l'indice PCE des prix à la consommation tandis que les Bourses européennes progressent à mi-séance. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street prudente, le Dow ... Lire la suite
-
(Actualisé avec PACCAR, Warner Bros Discovery, RAPT Therapeutics) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,07%pour le Standard ... Lire la suite
-
par David Shepardson Donald Trump a annoncé jeudi un éventail de nouvelles taxes punitives, déclarant que les Etats-Unis allaient mettre en place dès la semaine prochaine des droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés importés, de 25% sur les poids-lourds ... Lire la suite
-
L'Allemagne pourrait poursuivre le projet d'avion de combat du futur (Scaf) sans la France si les négociations échouaient, ne souhaitant pas céder aux exigences jugées injustifiées de Dassault Aviation pour obtenir une part plus importante du travail, a déclaré ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer