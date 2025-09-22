Worldline: Barclays détient moins de 5% du capital
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 16:21
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché.
Valeurs associées
|2,6390 EUR
|Euronext Paris
|+1,50%
