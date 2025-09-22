 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,25
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Worldline: Barclays détient moins de 5% du capital
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 16:21

La société Barclays a déclaré avoir franchi en baisse, le 15 septembre 2025, indirectement, le seuil de 5% du capital de la société Worldline et détenir indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 14 136 427 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du capital et 4,30% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Worldline hors marché.

Valeurs associées

WORLDLINE
2,6390 EUR Euronext Paris +1,50%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank