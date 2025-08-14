Worldline: Barclays CS Ltd dépasse les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 15:07









(Zonebourse.com) - Barclays Capital Securities Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 8 août, le seuil de 5% du capital de Worldline et détenir 5,01% du capital et 4,32% des droits de vote du groupe de solutions de paiements.



Ce franchissement résulte d'une acquisition d'actions Worldline hors marché. A cette occasion, Barclays Plc a précisé détenir, au 8 août, 14.940.979 actions, soit 5,26% du capital et 4,55% des droits de vote de cette société.





Valeurs associées WORLDLINE 2,9130 EUR Euronext Paris -1,62%