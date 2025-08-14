Worldline: Barclays CS Ltd dépasse les 5% du capital
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 15:07
Ce franchissement résulte d'une acquisition d'actions Worldline hors marché. A cette occasion, Barclays Plc a précisé détenir, au 8 août, 14.940.979 actions, soit 5,26% du capital et 4,55% des droits de vote de cette société.
Valeurs associées
|2,9130 EUR
|Euronext Paris
|-1,62%
