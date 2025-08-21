Worldline: Barclays Capital Securities Ltd sous le seuil des 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 21/08/2025 à 17:33









(Zonebourse.com) - Barclays Capital Securities Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 15 août, le seuil de 5% du capital de Worldline , au résultat d'une cession d'actions hors marché.



Le déclarant a précisé détenir, individuellement, 14.100.402 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 4,97% du capital et 4,29% des droits de vote du groupe français de solutions de paiement.



A cette occasion, Barclays Plc n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir, au 15 août, 14.829.882 actions Worldline représentant autant de droits de vote, soit 5,22% du capital et 4,51% des droits de vote.





