Worldline: Bank of America sous les 5% du capital et des votes
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 17:33

La société Bank of America Corporation a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 25 novembre 2025, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Worldline et détenir 0,11% du capital et 0,09% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Worldline sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions Worldline détenues par assimilation.

Valeurs associées

WORLDLINE
1,5455 EUR Euronext Paris +0,62%
