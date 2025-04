Worldline: arrivée de trois nouveaux dirigeants information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Worldline fait part de l'arrivée, à compter du 1er juillet, de Candice Dillon en tant que CTO groupe et membre du comité exécutif. Elle prendra également la responsabilité directe des équipes technologies de la division services aux commerçants.



Par ailleurs, Joachim Goyvaerts a été nommé responsable du segment SMB, sous la direction de Paul Marriott-Clarke. Son expertise renforcera la stratégie produits du groupe et sa position dans le segment des petites et moyennes entreprises.



Enfin, à partir du 1er juillet, Tim Minall rejoindra Worldline comme chief risk officer de la division globale des services aux commerçants. Avec 30 ans d'expérience dans le secteur financier, il est expert en gestion des risques et conformité réglementaire.





