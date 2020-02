Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline annonce le rachat d'Ingenico Reuters • 03/02/2020 à 07:19









PARIS (Reuters) - Worldline a annoncé lundi le rachat amical de son concurrent Ingenico afin de créer le quatrième acteur mondial sur le marché des services de paiements. Les actionnaires d'Ingenico recevront 11 actions Worldline et 160,5 euros en numéraire contre 7 actions Ingenico, précise Worldline dans un communiqué. Cette offre représente une prime de 24% sur les cours moyens pondérés par les volumes du dernier mois. A l'issue de l'opération, les actionnaires d'Ingenico détiendront 35% du groupe combiné. Worldline, récemment scindée d'Atos, attend environ 250 millions d'euros de synergie par an d'ici 2024. (Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.03% INGENICO GROUP Euronext Paris +0.14% WORLDLINE Euronext Paris -1.62%