Worldline affiche un CA en baisse de 5,7% au S1, confirme ses objectifs 2020

23 juillet (Reuters) - WORLDLINE SA WLN.PA : * CONFIRMATION DE TOUS LES OBJECTIFS 2020 * PREMIER SEMESTRE 2020 RÉSILIENT, CA EN BAISSE DE 5,7%, À 1,09 MILLIARDS D'EUROS * RECUL ORGANIQUE LIMITÉ À -5,7% AU S1 MALGRÉ LE CONTEXTE EXCEPTIONNEL DE LA COVID-19 * PROFITABILITÉ RÉSILIENTE AVEC UN EBO DE 246 MILLIONS D'EUROS AU S1 * FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE 132 MILLIONS D'EUROS AU S1 * ACQUISITION D'INGENICO EN LIGNE AVEC SON CALENDRIER: OUVERTURE IMMINENTE DE L'OFFRE PUBLIQUE, COMME PRÉVU * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE NORMALISÉ EUR 114,7 MILLIONS AU S1 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur WLN.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris -0.54% WORLDLINE Euronext Paris -0.51%