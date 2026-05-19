Worldline acquiert 20% de parts restantes d'Eurobank dans leur coentreprise
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 08:10

Worldline SA WLN.PA :

* ANNONCE L'ACQUISITION DES 20% DE PARTS RESTANTES D'EUROBANK DANS LEUR COENTREPRISE POUR UN MONTANT DE EUR 72 MLNS

* TRANSACTION INCLUSE DANS LES PROJECTIONS DU RATIO DETTE NETTE/EBITDA POUR 2026, QUI DEVRAIT ÊTRE INFÉRIEUR À 2X À LA FIN DE 2026

* TRANSACTION EN LIGNE AVEC L'ACCORD SIGNÉ PAR LES DEUX PARTIES EN 2022, OPÉRATION FINANCÉE PAR LA TRÉSORERIE DISPONIBLE

(Rédaction de Gdansk)

