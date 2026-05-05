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Worldline a réalisé la cession de ses 51 % d'ANZ Worldline Payment Solutions
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 09:52

Worldline a annoncé la cession prévue de sa participation de 51 % dans Worldline Australia (opérant sous le nom d'ANZ Worldline Payment Solutions) à son partenaire joint venture ANZ.

Cette cession a été réalisée pour une valeur d'entreprise d'environ 107 millions d'euros (sur une base de 100 %). Grâce à cette transaction, Worldline a finalisé avec succès son plan de recentrage.

ANZ Worldline Payment Solutions est un acteur établi du secteur de l'acquisition de commerçants, au service des PME et des grandes entreprises en Australie.

La finalisation de l'opération est prévue au second semestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires habituelles.

Le produit net combiné de l'ensemble des cessions déjà annoncées (MeTS, Worldline North America, Cetrel, PaymentIQ, Worldline Merchant Services India, Worldline New Zealand et ANZ Worldline Payment Solutions Australia) est estimé entre 590 et 640 MEUR.

"La direction de Worldline reste concentrée sur la mise en oeuvre du plan de transformation North Star 2030 dans le but de rétablir la croissance du chiffre d'affaires du Groupe ainsi qu'une forte génération de flux de trésorerie disponible" indique le groupe.

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