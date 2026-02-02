 Aller au contenu principal
Worldline : -5% vers 1,36E, retracement imminent du plancher historique des 1,313E
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 18:04

La correction amorcée sous 1,72E le 2 janvier se poursuit et Worldline reperd -5% vers 1,3560E : le support des 1,40E est enfoncé sans même que le titre marque un temps d'arrêt.
Worldline se prépare à retracement imminent du plancher historique des 1,313E du 8/12/2025

WORLDLINE
1,3560 EUR Euronext Paris -5,01%
