Worldline: 4ème séance de hausse, +20% en cumulé à 3,10E
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 09:44

Worldline aligne sa 4ème séance de hausse et engrange +20% en cumulé à 3,10E.
Le titre est sur le point de retracer la résistance majeure des 3,20E du 5 au 25 août dernier (dernier test en clôture ce jour là).
Le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 3,569E du 29 juillet dernier.

Valeurs associées

WORLDLINE
3,2240 EUR Euronext Paris +11,02%
