Worldline : +12% à 11E, met les 'shorts' au supplice

(CercleFinance.com) - Même motif que Téléperformance, même punition pour les vendeurs : les trimestriels de Worldline ressortent meilleurs que prévus (+2,5% de progression du C.A) et le cours s'envole de +12% à 11E, ce qui met certains 'shorts' au supplice (les derniers à s'être attaqué au titre) et les contraints à des rachats à tout prix.

Le titre venait de re-tester son plancher historique des 9,41E du 25 octobre 2023 (le 19 avril à mi-séance) et se maintenait laborieusement entre 9,60E et 10,35E depuis 10 jours.

Worldline ressort 'par le haut' de ce corridor et pourrait retracer incessamment la résistance des 11,615E du 4 avril, avant de s'attaquer au palier des 12,25E testé le 27/02, avant un plongeon vers 10,17E (environ -20% en intraday) le 28/02.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +10.41%