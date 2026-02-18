World Labs de la pionnière de l'IA Fei-Fei Li lève 1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte au paragraphe 10)

Le World Labs de l'éminente informaticienne Fei-Fei Li a levé 1 milliard de dollars lors d'un tour de table, la startup accélérant ses efforts pour faire progresser "l'intelligence spatiale".

La startup a déclaré mercredi que les investisseurs comprenaient les sociétés de puces AMD AMD.O , Nvidia NVDA.O , la société de logiciels Autodesk ADSK.O , Emerson Collective, Fidelity Management & Research Company et Sea SE.N , entre autres.

Autodesk a investi 200 millions de dollars dans World Labs et agira en tant que conseiller de la startup, a indiqué le fabricant de logiciels de conception.

World Labs n'a pas divulgué d'évaluation. La startup n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Bloomberg News a rapporté en janvier que la startup était en pourparlers pour un financement à une valeur d'environ 5 milliards de dollars.

L'intelligence spatiale , une nouvelle approche de l'IA, se réfère à la capacité de raisonner sur le fonctionnement du monde en 3D - plutôt que de s'appuyer sur des données en 2D telles que des images plates ou du texte. Les modèles fondamentaux de World Labs peuvent percevoir, générer et interagir avec le monde en 3D.

Largement connue comme la "marraine de l'IA", Mme Li a levé 230 millions de dollars en septembre 2024 pour lancer World Labs.

Elle a déclaré que les modèles d'intelligence spatiale pourraient être utilisés à l'avenir pour la réalité augmentée et virtuelle ou la robotique.

World Labs, avec Google DeepMind GOOGL.O et d'autres startups, travaille sur ce que l'on appelle les "modèles du monde" qui peuvent traiter les données visuelles de l'environnement physique qui les entoure pour développer un raisonnement avancé.

Yann LeCun, anciennement responsable de la recherche en IA chez Meta META.O , a quitté la société mère Facebook pour lancer sa startup, AMI Labs , qui se concentrera sur le développement de systèmes d'IA utilisant des modèles du monde .

La famille de modèles Genie de Google DeepMind peut générer et simuler des environnements en 3D. De même, World Labs a déclaré que son modèle multimodal Marble crée des mondes en 3D à partir d'invites d'images ou de textes.