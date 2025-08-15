Workhorse Group Inc devrait afficher une perte de 3,84 $ par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Workhorse Group Inc WKHS.OQ WKHS.O devrait afficher une baisse de ses revenus trimestriels lors de la publication de ses résultats le 15 août pour la période se terminant le 30 septembre 2025

* La société basée à Sharonville dans l'Ohio devrait déclarer une baisse de 0,4% de ses revenus à 2,5 millions de dollars contre 2,51 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Workhorse Group Inc est une perte de 3,84 $ par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes a chuté d'environ 25,3 % au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Workhorse Group Inc est de 2,00 $, soit environ 11,5 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,77 $

