Workday: une rentabilité améliorée au 2e trimestre
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 13:05
L'éditeur de logiciels de gestion basés sur le cloud, destinés aux entreprises et aux administrations, a vu ses revenus croitre de 12,6% à 2,35 milliards de dollars, dont des revenus d'abonnement en hausse de 14% à 2,17 milliards.
'Workday a réalisé un nouveau trimestre solide, grâce à l'innovation de notre IA et de nos plateformes, à notre dynamique internationale et à un écosystème qui continue de croître à nos côtés', commente son CEO Carl Eschenbach.
Sur ces bases, et en intégrant aussi l'acquisition de Paradox, Workday remonte ses objectifs annuels pour viser désormais une marge opérationnelle ajustée d'environ 29% et des revenus d'abonnement en croissance de 14% à 8,815 milliards.
