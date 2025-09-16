Workday rachète Sana, spécialiste de l'IA, pour $1,1 md

Workday WDAY.O a annoncé mardi l'acquisition de l'entreprise d'intelligence artificielle (IA) Sana pour environ 1,1 milliard de dollars (928,82 millions d'euros).

L'opération souligne la consolidation croissante dans le secteur des logiciels de ressources humaines alors que les entreprises cherchent à intégrer l'IA dans leurs produits en réponse à l'évolution des demandes des clients.

Sana, fondée en 2016, permet aux entreprises de créer des agents d'IA pour aider à automatiser des tâches spécifiques. En tant que partie intégrante de Workday, Sana continuera à développer de tels outils, a déclaré l'entreprise.

Workday propose à ses clients des applications pour gérer des services clés tels que le recrutement, la paie, la comptabilité et l'audit.

Dans le cadre de l'accord, les clients de Workday, y compris les responsables du recrutement, pourront générer des tableaux de bord personnalisés et automatiser l'ensemble du processus d'évaluation des performances, entre autres fonctions, avec l'aide de la technologie de Sana.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de l'année fiscale de Workday, qui se terminera le 31 janvier.

Le mois dernier, la société de capital-investissement Thoma Bravo a accepté de racheter Dayforce DAY.N , un concurrent de Workday, pour 12,3 milliards de dollars.

De son côté, Paychex PAYX.O a annoncé l'acquisition de son rival Paycor pour 4,1 milliards de dollars au début de l'année, tandis qu'Automatic Data Processing a acheté l'an dernier WorkForce Software pour environ 1,2 milliard de dollars.

(Rédigé par Arsheeya Bajwa à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Blandine Hénault)