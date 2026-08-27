Workday profite de l'IA, mais ses prévisions déçoivent le marché

Workday a enregistré une croissance de 12,8% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, soutenue par l'adoption de ses logiciels de finance et de ressources humaines enrichis par l'intelligence artificielle. La dynamique reste toutefois insuffisante pour convaincre les investisseurs, l'action reculant de près de 2% après-Bourse face à des résultats et des perspectives globalement conformes aux attentes.

Au trimestre clos le 31 juillet, Workday a réalisé un chiffre d'affaires de 2,65 milliards de dollars, légèrement supérieur aux 2,64 milliards anticipés par les analystes selon LSEG. L'IA a représenté plus de 25% de la nouvelle valeur annuelle des contrats, tandis que plus de 5 500 clients utilisent désormais au moins un agent développé par le groupe. Pour le troisième trimestre, Workday prévoit des revenus d'abonnements de 2,52 milliards de dollars.

Le groupe reste néanmoins confronté à un environnement macroéconomique qui incite les entreprises à surveiller leurs budgets informatiques et à reporter certains grands projets logiciels. Les possibilités de vendre davantage de modules aux clients existants pourraient également se réduire, selon les analystes. Workday devra parallèlement relancer la croissance de son activité Financials et de ses marchés internationaux, avec une pression potentielle sur ses prix.