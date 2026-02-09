Workday nomme son cofondateur Aneel Bhusri au poste de directeur général dans le cadre d'un changement axé sur l'IA

Workday WDAY.O a annoncé lundi que le cofondateur Aneel Bhusri redeviendrait directeur général de la société, en remplacement de Carl Eschenbach, alors que le fournisseur de logiciels de ressources humaines cherche à tirer parti de l'intelligence artificielle et à soutenir la demande.

Les actions de la société ont chuté de 5 % dans les premiers échanges après l'annonce, qui prend effet immédiatement.

Workday évolue dans un secteur de plus en plus consolidé, avec des rivaux plus importants qui utilisent leurs bilans solides pour racheter des entreprises plus petites et accroître leur part de marché, tandis que les entreprises resserrent certains budgets technologiques en raison de l'incertitude économique.

"L'IA est une transformation plus importante que le SaaS (software as a service) - et elle définira la prochaine génération de leaders du marché. Je suis très enthousiaste à l'idée de revenir en tant que directeur général", a déclaré M. Bhusri dans un communiqué.

En septembre, la société a annoncé un accord pour acheter la société d'intelligence artificielle Sana pour environ 1,1 milliard de dollars, dans le cadre de ses efforts pour rester compétitive.

À peu près au même moment, l'investisseur activiste Elliott Management a dévoilé une participation de plus de 2 milliards de dollars dans Workday et a fait l'éloge de son leadership, citant les progrès importants réalisés par la société de ressources humaines au cours des dernières années.

Jusqu'à la dernière clôture, les actions de la société avaient chuté de plus de 24 % cette année, après une chute de près de 17 % en 2025, ce qui témoigne de la perte de confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance de l'entreprise.

La semaine dernière, la société a déclaré qu'elle réduirait ses effectifs d'environ 2 % et qu'elle s'attendait à ce que les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année fiscale soient conformes aux prévisions fournies en novembre, à l'exception de la marge d'exploitation.