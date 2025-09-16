Workday met la main sur Sana pour 1,1 milliard de dollars
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 16:30
'Sana est à l'avant-garde de l'IA pour le travail, en développant des outils intuitifs qui élèvent les humains grâce à l'IA. Ses produits phares ont déjà servi plus d'un million d'utilisateurs dans des centaines d'entreprises', souligne le groupe américain.
En plus d'offrir une nouvelle expérience Workday, Sana continuera à développer Sana Learn et Sana Agents. Dans le cadre du groupe, il sera en mesure d'accélérer sa croissance et d'offrir encore plus d'innovation à ses clients à grande échelle.
La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de l'exercice en cours de Workday (qui s'achèvera le 31 janvier 2026), sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
