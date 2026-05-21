Workday dépasse les prévisions du premier trimestre grâce à une demande soutenue en logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions et ajout de commentaires de la direction aux paragraphes 4 et 8)

Workday WDAY.O a dépassé jeudi les attentes de Wall Street en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à l'accélération de la demande pour ses services logiciels de finance et de ressources humaines basés sur l'IA, ce qui a fait grimper son action de 9% en séance prolongée.

La société, spécialisée dans les logiciels de gestion des ressources humaines et de la paie, a intégré des fonctionnalités d'IA à l'ensemble de sa plateforme, pariant que les outils permettant d'automatiser des tâches, de générer des descriptions de poste ou d'analyser les habitudes de dépenses stimuleront l'adoption par les clients et intensifieront l'utilisation de ses services.

"Notre priorité reste la mise en œuvre de notre feuille de route en matière d’IA agentique, tout en améliorant notre efficacité opérationnelle à mesure que nous nous développons", a déclaré Zane Rowe, directeur financier, dans un communiqué.

Au premier trimestre, Workday a pris en charge 14 millions de processus de recrutement grâce à son agent de recrutement, soit une hausse de 44% par rapport à l'année précédente, a déclaré Gerrit Kazmaier, président des produits et de la technologie, lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Le fournisseur de logiciels cloud a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 2,54 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action s'est établi à 2,66 dollars, bien au-dessus de l'estimation de 2,51 dollars.

Le chiffre d'affaires lié aux abonnements, un indicateur clé pour Workday, a bondi de 14,3% pour atteindre 2,35 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 2,34 milliards de dollars, les nouvelles affaires nettes représentant 40% de cette croissance, selon Rob Enslin, directeur commercial.

En mars, la société a lancé Sana for Workday, sa couche d'IA conversationnelle, créant ainsi un point d'accès unifié permettant aux dirigeants, aux managers et aux employés de récupérer des informations, de lancer des tâches, d'examiner des données et d'interagir avec des agents IA.

Le secteur américain des logiciels rebondit après avoir été malmené pendant une grande partie de l'année par les inquiétudes liées aux bouleversements induits par l'IA. Une reprise durable suggérerait que les marchés deviennent plus sélectifs, faisant la distinction entre les entreprises véritablement exposées à ces menaces et celles qui pourraient finalement en tirer profit grâce à une productivité accrue, de nouveaux produits et une demande plus forte de la part des clients.

Workday a réitéré ses prévisions de chiffre d'affaires annuel lié aux abonnements.