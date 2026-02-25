Workday atteint son plus bas niveau depuis plus de cinq ans, les prévisions de ventes moroses suscitant des craintes de perturbations liées à l'IA

(Mise à jour à l'ouverture du marché) par Rashika Singh

La déroute des actions de Workday a repris mercredi après que le fabricant de logiciels de gestion des ressources humaines et des salaires a annoncé des prévisions de ventes trop faibles, ce qui a alimenté les inquiétudes des investisseurs quant à la capacité de l'entreprise à rester compétitive à l'ère de l'intelligence artificielle, entraînant la chute de ses actions à leur plus bas niveau depuis plus de cinq ans.

L'action a chuté de 8,3 % dans les premiers échanges et était en passe de creuser des pertes d'environ 40 % cette année, en raison des craintes que l'utilisation croissante d'outils d'intelligence artificielle lancés par des entreprises telles qu'Anthropic n'érode la demande de logiciels traditionnels.

Ces pertes font de Workday l'un des titres américains les moins performants dans le secteur des logiciels cette année. Son directeur général et cofondateur, Aneel Bhusri, a passé une grande partie de la conférence de presse post-résultats de mardi à essayer de dissiper ces inquiétudes et à vanter les investissements dans l'IA.

"Pour ce que cela vaut, Anthropic, Google et OpenAI gèrent tous Workday", a déclaré aux analystes Bhusri, qui est redevenu directeur général ce mois-ci après avoir quitté son poste de co-directeur général en 2024.

"Aucune quantité de codage vibratoire ne produira un système RH ou ERP. Ce type de complexité est très difficile à reproduire."

Néanmoins, environ 26 analystes, plus de la moitié de ceux qui couvrent l'action, ont abaissé leurs objectifs de prix après que Workday a publié une prévision de revenus d'abonnement annuels plus faible que prévu .

L'entreprise a déclaré que la conclusion de certains contrats importants prenait plus de temps, en particulier dans les secteurs de l'administration et de la santé.

"Dans un environnement où chaque mesure fait l'objet d'un examen minutieux dans le cadre des débats sur l'IA, le guide n'apaise probablement pas les inquiétudes générales des investisseurs concernant les noms des couches d'applications", ont déclaré les analystes de Piper Sandler dans une note.

Au-delà des perturbations que les outils d'IA peuvent directement causer à Workday, certains analystes ont déclaré qu'un ralentissement plus large de l'embauche et des licenciements déclenché par la technologie naissante pourrait réduire la demande globale d'outils RH.

Mercredi, la société australienne de logiciels WiseTech Global WTC.AX a déclaré qu'elle supprimerait environ 2 000 emplois, soit près d'un tiers de ses effectifs mondiaux, dans le cadre d'une restructuration sur deux ans qui pourrait figurer parmi les plus importantes suppressions d'emplois liées à l'IA dans le pays.

Salesforce CRM.N publiera ses résultats trimestriels plus tard dans la journée après la clôture du marché, offrant une autrelecture clé sur la façon dont l'IA affecte les dépenses en logiciels.

Le multiple cours/bénéfice à 12 mois de Workday est de 11,94, contre 13,98 pour son homologue Salesforce.

L'indice S&P 500 des logiciels d'application .SPLRCCMSF a chuté d'environ 29 % depuis le début de l'année, soulignant la pression générale exercée sur les noms de logiciels américains.