Workday affiche un chiffre d'affaires trimestriel par abonnement en demi-teinte, les actions chutent
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 00:56

Workday WDAY.O a publié des revenus d'abonnement pour le troisième trimestre conformes aux estimations de Wall Street mardi, signalant une demande plus faible et faisant chuter ses actions de près de 7 % dans les échanges prolongés.

Les prévisions de revenus d'abonnement du fournisseur de logiciels de ressources humaines pour le quatrième trimestre étaient également à peine supérieures aux estimations, touchées par la demande morose de certains clients de l'enseignement supérieur qui dépendent fortement du financement fédéral.

Workday est en concurrence avec Oracle ORCL.N , SAP et des fournisseurs de paie tels qu'Automatic Data Processing ADP.O . Parmi ses clients figurent United Airlines UAL.O , Visa V.N et FedEx FDX.N .

Dans une économie incertaine, certains clients réduisent leurs dépenses sur des plateformes telles que Workday, car ils réévaluent leurs budgets et leur calendrier.

La société prévoit des revenus d'abonnement d'environ 2,36 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,35 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 12,6 % pour atteindre 2,43 milliards de dollars, dépassant légèrement les estimations de 2,42 milliards de dollars.

Les revenus des abonnements ont également augmenté de 14,6 % pour atteindre 2,24 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est terminé le 31 octobre, ce qui est conforme aux estimations.

La société a déclaré un bénéfice ajusté par action de 2,32 dollars pour le trimestre, contre une estimation de 2,18 dollars par action.

