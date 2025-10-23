Woodside fait appel à Williams en tant qu'investisseur pour le projet de GNL en Louisiane, alors que la construction s'accélère

Williams prend des participations dans le projet et le gazoduc pour 378 millions de dollars

Woodside cherche à attirer plus d'investisseurs dans le projet, selon sa directrice générale

Les actions du producteur australien de GNL augmentent de plus de 4 %

La société australienne Woodside Energy WDS.AX a fait appel à la société américaine Williams WMB.N en tant qu'investisseur et opérateur de gazoduc pour son usine de gaz naturel liquéfié en Louisiane, afin de tirer parti de son expérience en matière d'infrastructure et d'atténuer les pressions sur les coûts à mesure que la construction s'accélère.

En vertu de cet accord, Williams obtiendra une participation de 10 % dans la société de portefeuille de Louisiana LNG ( ) et 80 % du gazoduc Driftwood qui fournira du gaz d'alimentation au projet de 17,5 milliards de dollars.

Williams, qui exploite plus de 33 000 miles (53 108 km) de gazoducs à travers 24 États américains, versera 378 millions de dollars à Woodside et contribuera à hauteur de 1,9 milliard de dollars aux coûts de construction du projet.

Meg O'Neill, directrice générale de Woodside, a déclaré à Reuters que son entreprise possédait l'expertise en matière de développement de projets de GNL, mais qu'elle avait besoin de s'associer à un opérateur expérimenté de gazoducs terrestres aux États-Unis, tel que Williams.

Le projet de GNL en Louisiane fait partie de la stratégie d'expansion majeure de Woodside en Amérique du Nord, qui mise sur une administration américaine favorable aux combustibles fossiles et sur une demande mondiale croissante de gaz.

Mme O'Neill a déclaré que Woodside était "sur la bonne voie" avec le projet et que sa main-d'œuvre de construction était montée en puissance avant la première production prévue en 2029.

Woodside cherche à vendre 10 à 20 % supplémentaires de la société de portefeuille après l'accord avec Williams, afin de réduire sa participation globale dans le projet à 50 %.

"Nous voulons faire participer d'autres investisseurs au projet", a déclaré Mme O'Neill. "Nous n'allons pas fixer de calendrier. Nous continuerons à être patients, mais la fenêtre se rétrécit."

Williams est le premier partenaire que Woodside a ajouté depuis qu'elle a donné le feu vert définitif à Louisiana LNG en avril .

Avant cela, elle a vendu une participation de 40 % dans la société d'infrastructure du projet à l'investisseur américain Stonepeak pour 5,7 milliards de dollars.

Saul Kavonic, analyste chez MST Marquee, a déclaré que Williams était un "partenaire très solide" et qu'il contribuerait à atténuer les pressions sur le bilan liées à l'énorme projet.

"Cela va vraiment rehausser le profil du projet aux États-Unis", a-t-il déclaré. "Du point de vue de l'investisseur, la réduction est considérée comme positive."

Mais d'autres cessions de participations seraient nécessaires pour confirmer la valeur du projet, a-t-il ajouté.

Les actions de la société australienne ont gagné jusqu'à 4,1 % pour atteindre 24,11 dollars australiens jeudi.

Une fois le projet Louisiana LNG achevé, Woodside souhaite exploiter les marchés européens en particulier, car ils réduisent les importations de GNL en provenance de Russie, a déclaré Mme O'Neill.

Louisiana LNG a déjà conclu un accord d'approvisionnement avec l'entreprise allemande Uniper UN0k.DE et un protocole d'accord avec l'entreprise turque BOTAS .

" L'intérêt des clients européens pour le GNL issu de notre projet est très fort", a-t-elle déclaré.

"Ils auront absolument besoin de GNL provenant d'autres sources, et les États-Unis seront l'une de ces sources clés."

Louisiana LNG devrait avoir une capacité de production annuelle initiale de 16,5 millions de tonnes métriques de carburant super réfrigéré.